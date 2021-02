Belkin prépare un adaptateur pour avoir AirPlay 2 sur les enceintes

Un adaptateur Belkin a fait son apparition et il permet d’ajouter AirPlay 2 sur toutes les enceintes. Le produit n’est pas encore disponible à l’achat, mais Belkin a fait une demande auprès de la FCC (régulateur américain) pour recevoir le feu vert.

Le Belkin Soundform Connect, tel est le nom de l’adaptateur, sera alimenté par le port USB-C et disposera d’une prise jack, ainsi que d’une sortie Digital Audio Out pour offrir le support d’AirPlay 2 à l’arrivée.

La fonctionnalité peut être similaire à celle de l’AirPort Express, qu’Apple ne propose plus à la vente. L’AirPort Express permet d’avoir AirPlay sur un haut-parleur standard par le biais de la prise jack. Le scénario devrait être similaire avec l’adaptateur de Belkin pour avoir AirPlay 2. L’enceinte connectée dessus sera vue comme un produit AirPlay 2 sur iPhone, iPad, Mac ou un autre produit d’Apple. Elle sera également un support pour HomeKit.

AirPlay 2 est une fonction audio multi-pièces qui permet de diffuser de la musique sur plus d’une enceinte compatible avec le système d’Apple. AirPlay 2 est disponible sur le HomePod, le HomePod mini, l’Apple TV, les enceintes Sonos et d’autres enceintes tierces.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour l’adaptateur de Belkin. Mais le prix hors taxe est déjà connu : 95,73€. Le prix dans le commerce pourrait être autour de 115€ en France.

Looks like it will retail for around 100 Euros. pic.twitter.com/KwbwxNjxD0

— Janko Roettgers (@jank0) February 24, 2021