Apple a partagé de nouvelles données concernant la part d’installation d’iOS 14 sur iPhone et iPad. C’est 80% sur iPhone et 70% sur iPad. L’iPad a bien progressé depuis les précédentes données qui remontent à décembre dernier.

iOS 14 s’est fait une place sur 80% des iPhone et 70% des iPad

Dans le détail, 80% des iPhone tournent sous iOS 14, 12% ont iOS 13 et 8% ont une version antérieure. La part d’installation était de 72% pour iOS 14 en décembre. En prenant seulement en compte les iPhone sortis ces quatre dernières années, iOS 14 est installé sur 86% des smartphones. C’est 81% auparavant.

Pour ce qui est de l’iPad, il y a 70% des tablettes sous iPadOS 14, 14% sous iPadOS 13 et 16% sur une ancienne version. En comparaison, la part était de 61% pour les iPad en décembre. Et si on prend seulement en compte les iPad qui ont vu le jour ces quatre dernières années, la part d’iPadOS 14 est de 84% contre 75% il y a deux mois.

iOS 14.5, actuellement disponible en version bêta, devrait permettre à Apple d’améliorer la part d’installation. Cette mise à jour va beaucoup miser sur le respect de la vie privée. Il y aura également de nouveaux Emojis. Et comme on le sait, le grand public aime bien avoir de nouveaux Emojis.