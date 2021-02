Comme nous l’indiquions ce matin, Apple France a affiché l’indice de réparabilité de ses iPhone et MacBook. Ce n’est pas très positif pour la plupart des produits. La meilleure note est 6,7 sur 10 et cela concerne l’iPhone 7.

La défense d’Apple sur le nouvel indice

Apple a tenu à se défendre au sujet de l’indice de réparabilité de ses produits. « Nous souhaitons que les consommateurs puissent utiliser leurs produits longtemps et ces scores ne reflètent pas les actions que nous avons mises en place pour accélérer la transition vers une économie circulaire », a déclaré le constructeur à BFMTV. Il rappelle que la réparabilité n’est qu’un élément parmi d’autres dans la durabilité d’un produit.

L’indice de réparabilité a fait ses débuts en France le 1er janvier 2021. Il doit aider les consommateurs à avoir des informations complémentaires sur les produits. On les retrouvera progressivement sur les sites des constructeurs, les sites de ventes et dans les boutiques physiques. Dans le cas d’Apple, l’indice de réparabilité s’affiche déjà sur l’Apple Store en ligne. Il doit également être présent dans les Apple Store physiques et chez les revendeurs.

Apple a en tout cas décidé de prendre de l’avance. En effet, l’indice de réparabilité ne deviendra officiellement obligatoire qu’à partir du 1er janvier 2022.