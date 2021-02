Unc0ver 6.0.0 disponible : jailbreak iOS 14 pour les iPhone 12 et les autres modèles

Le jailbreak d’iOS 14 est maintenant possible grâce à Unc0ver 6.0.0, avec une compatibilité avec les iPhone 12 et tous les autres modèles. C’est le premier jailbreak public pour les derniers iPhone en date.

Le premier jailbreak d’iOS 14 est possible grâce à Unc0ver 6.0.0

Unc0ver 6.0.0 propose le jailbreak d’iOS 14 jusqu’à iOS 14.3. Vous êtes déjà sur iOS 14.4 ? C’est fichu, vous ne pouvez pas passer sur iOS 14.3 étant donné qu’Apple ne signe plus cette version depuis le début du mois. En revanche, le jailbreak s’offre à vous si vous avez iOS 14.3 ou une version antérieure.

Le jailbreak d’iOS 14 avec Unc0ver est similaire aux versions précédentes pour iOS 13. L’installation se fait de la même façon et on retrouve Cydia après l’opération. Il devient ainsi possible d’installer des tweaks, des thèmes et d’autres utilitaires.

Unc0ver 6.0.0 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis Unc0ver.dev. L’installation ne se fait pas directement l’iPhone cependant. Il faut passer par un ordinateur et AltStore. Cette manipulation doit seulement être réalisée la première fois. Une fois que c’est fait, il suffit d’ouvrir Unc0ver et toucher le bouton « Jailbreak ». Cydia va apparaître une fois que le processus du jailbreak sera terminé.

Point à prendre en compte : vous devrez rejailbreaker votre iPhone en cas de redémarrage de l’appareil. Mais pas il n’y a pas d’inquiétude à avoir pour les tweaks : ils seront toujours là.

Checkra1n propose aussi le jailbreak d’iOS 14

Unc0ver 6.0.0 offre certes un jailbreak d’iOS 14, mais ce n’est pas le premier à le faire. Il y a Checkra1n qui offre cette possibilité depuis un moment. Mais c’est une affaire différente, puisque Checkra1n se repose sur une faille matérielle qu’Apple ne peut pas boucher. L’utilitaire fonctionne sur toutes les versions (même iOS 14.4). Mais son support va seulement jusqu’à l’iPhone X. Tous les iPhone qui ont vu le jour depuis ce modèle ne sont pas compatibles. C’est là qu’intervient Unc0ver qui, lui, supporte tous les modèles, dont les iPhone 12.