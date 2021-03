La juge américaine Yvonne Gonzales Rogers a décidé que l’audience opposant Apple à Epic Games se fera en présentiel, et ce dès le 3 mai. Apple voulait que l’audience ait lieu plus tard, là Epic Games voulait maintenir la date. La juge a donc donné raison à l’opposant d’Apple.

Une audience en présentiel pour Apple et Epic Games

Tous les témoins chez Apple et Epic Games devront se rendre en Californie du Nord pour répondre à des questions. Le procès entre les deux partis se déroulera ensuite. La juge estime que ce combat est trop important pour avoir lieu sous forme d’une visioconférence, d’où l’exigence d’une audience en présentiel dès le 3 mai. Elle ajoute que l’ambiance d’un tribunal poussera les participants à ne pas mentir lorsqu’ils prêtent serment.

Étant donné que nous sommes en pleine période de Covid-19, des mesures sanitaires seront prises au tribunal. Il y aura notamment un nombre limité de personnes dans la salle. Une certaine distance entre chaque personne devra également être respectée. Cette distance devra suffire pour permettre aux témoins de parler sans porter de masque.

La juge s’attend à un procès entre Apple et Epic Games qui se déroulera sur deux ou trois semaines. Pour le coup Epic Games pense que cela ne suffira pas et espère un procès de quatre à cinq semaines. Le groupe va tout faire pour montrer qu’Apple (selon ses dires) a des pratiques anticoncurrentielles. Il accuse le fabricant d’imposer la distribution d’applications via l’App Store et l’usage de son système de paiement au sein des applications, ce qui implique une commission de 30%.