L’app Mémo musical d’Apple n’est plus disponible pour les nouveaux utilisateurs

Comme prévu, l’application Mémo musical d’Apple n’est plus disponible au téléchargement pour les nouveaux utilisateurs. Apple avait annoncé son abandon en décembre dernier. Le groupe avait ajouté qu’il ne serait plus possible de la télécharger après le 1er mars 2021.

Fin de l’application Mémo musical pour les nouveaux utilisateurs

Les utilisateurs qui ont déjà l’application Mémo musical sur leur iPhone peuvent la garder et continuer à l’utiliser. Il en va de même pour ceux qui l’avaient téléchargée au moins une fois avant l’abandon par Apple. Il leur suffit d’ouvrir l’App Store et de se rendre dans leur historique de téléchargement pour la récupérer une nouvelle fois s’ils le souhaitent. Mais pour les nouveaux utilisateurs, il n’y a aucun moyen de mettre la main dessus.

Apple a sorti l’application Mémo musical pour la première fois en 2016. Elle était présentée comme la combinaison idéale entre les applications Notes et Dictaphone. Apple visait notamment les musiciens, avec le support de la guitare acoustique et du piano. Aujourd’hui, Apple abandonne le support et redirige les utilisateurs vers son application Dictatophone. Il existe d’ailleurs une option pour basculer les enregistrements de Mémo musical vers Dictaphone.

En tout cas, Apple ne dit toujours pas pourquoi il a abandonné son application. Doit-on comprendre qu’elle était utilisée par peu de personnes ? C’est une possibilité.