Apple avait gagné un peu de répit après l’échec du projet de loi « anti-trust » (et surtout anti App Store/Play Store) du Dakota du Nord. Malgré cette déconvenue, l’élue républicaine Regina Cobb tente le coup en Arizona avec le projet de loi HB2005. Il s’agit toujours d’obliger Apple et Google à ne plus ponctionner les in-apps ou abonnements des applications disponibles sur l’App Store et le Play Store. En d’autres termes, les achats de in-apps ou les abonnements ne passeraient plus par les serveurs d’Apple et de Google.

L’élue républicaine Regina Cobb

Cela signifie aussi que les applications gratuites proposant des abonnements ou in-apps seraient hébergées gracieusement par Apple, sans aucune contrepartie financière (hormis le paiement annuel du compte développeur). Inacceptable pour Apple et Google, qui ont missionné sur place tous leurs experts. Regina Cobb affirme ainsi qu’ « Apple et Google ont probablement embauché tous les lobbyistes de la ville », une critique un peu « gonflée » sachant que l’élue s’était elle-même rapprochée de représentants du Match Group (Tinder, Meetic, OK Cupid…) et de l’App Fairness (Spotify, Tile, Deezer, Epic Games, Basecamp, Quobuz, etc) qui sont autant de lobbyistes en faveur d’une modification des règles de l’App Store et du Play Store.

Le projet de loi de l’Arizona sera examiné cette semaine par la chambre des représentants. En cas de vote positif, le texte sera validé (ou pas) par les sénateurs de l’état, en majorité républicains.