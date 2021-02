Tim Cook va reprendre du smoothies : le projet de loi numéroté 2333 a été largement rejeté par les sénateurs du Dakota du Nord (à 36 voix contre 11). Poussé par un lobbyiste d’Epic Games, ce texte de loi prévoyait de mettre un terme à l’exclusivité de l’App Store pour les applications compatibles iOS. En outre, les achats in-app ou les abonnements liés aux apps n’étaient plus soumis à la « taxe Apple » de 30% (15% pour les petits studios ou développeurs indépendants).

Breaking: The North Dakota senate just voted down the bill that would’ve banned Apple and Google from taking a cut of app sales from firms in the state.

Arizona and Georgia are considering similar bills, which are attracting intense lobbying on all sides.https://t.co/jKRBnH7NeI

— Jack Nicas (@jacknicas) February 16, 2021