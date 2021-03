Et si le connecteur MagSafe faisait ses débuts sur iPhone ? Apple a eu l’idée en tout cas, comme le montre ce brevet. Pour rappel, ce connecteur a été présent sur les MacBook pendant quelques années et permet la recharge. Il a disparu ces derniers temps, mais il devrait revenir cette année avec les nouveaux MacBook.

L’iPhone pourrait avoir un connecteur MagSafe

Le brevet montre un connecteur MagSafe qui dispose de trois broches et qui se veut similaire à celui présent dans les anciens Mac portables. Apple a plusieurs idées, comme celle d’avoir une broche plus ronde que les autres. À l’inverse, l’une des broche peut être plus plate que les autres.

Ce brevet pourrait suggérer l’arrivée du connecteur MagSafe sur les iPhone un jour ou l’autre, à la place du port Lightning. Ou bien Apple pourrait carrément ne plus proposer de port pour se focaliser sur la recharge sans fil. Les rumeurs ont jusque-là indiqué qu’on se dirige dans cette direction plutôt qu’un nouveau port.

Aujourd’hui, le terme MagSafe ne signifie plus forcément ce qu’il représentait à l’époque où le connecteur était sur les MacBook. Apple a intégré MagSafe dans les iPhone 12 sous la forme d’une fixation pour une recharge sans fil plus précise avec des accessoires.