Twitter réitère ne pas être inquiet d’iOS 14.5 et son anti-pistage

Ned Segal, le directeur financier de Twitter, a assuré qu’iOS 14.5 avec son système d’anti-pistage ne pose pas un problème pour le groupe. Il explique que Twitter ne s’appuie pas beaucoup sur l’identifiant unique IDFA de chaque appareil. Le réseau social avait déjà évoqué ce sujet il y a quelques semaines.

Pas d’inquiétude de Twitter pour iOS 14.5

« Nous examinons le signal unique que Twitter a avec une audience croissante, avec de meilleurs formats et plus de pertinence, et la capacité de mieux exploiter ce signal, dont une grande partie n’est pas liée à un identifiant d’appareil. Nous sommes très satisfaits de notre capacité à exploiter cette combinaison », a indiqué le directeur financier après une question sur iOS 14.5 à une conférence de Morgan Stanley.

Selon ses dires, les restrictions d’Apple en ce qui concerne l’IDFA mettent tout le monde au même niveau. Il est vrai que certaines entreprises s’appuient beaucoup dessus pour avoir des données. C’est notamment le cas de Facebook pour la publicité ciblée. Ce sera impossible avec iOS 14.5 si l’utilisateur refuse le pistage par telle ou telle application.

Le pop-up qui apparaîtra sur iOS 14.5

« Nous sommes dans un secteur où beaucoup de gens ont été bien meilleurs que Twitter dans le passé pour exploiter toutes les données qui étaient à leur disposition », a déclaré Ned Segal. « Lorsque nous serons tous confrontés au même ensemble de nouveaux défis, l’uniformisation des règles du jeu aura un impact très intéressant sur l’ensemble du secteur », a-t-il estimé.

iOS 14.5 est actuellement en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics. La version doit arriver au début du printemps selon Apple.