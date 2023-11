Apple a décidé de suspendre ses publicités sur X, le réseau social anciennement connu sous le nom Twitter. Cela fait suite à un message posté par Elon Musk, le propriétaire de la plateforme.

Elon Musk a écrit « vous avez dit la vérité », en réponse à un post sur X qui affirme que les communautés juives soutiennent « la haine dialectique contre les Blancs ». Plusieurs groupes n’ont pas du tout apprécié qu’Elon Musk soutienne un message antisémite et ont donc arrêté leurs publicités sur X. C’est le cas d’Apple, fait savoir Axios. Le fabricant rejoint ainsi IBM, la Commission européenne et le studio Lionsgate.

L’organisation à but non lucratif Media Matters for America a publié hier un rapport dans lequel Apple, IBM, Amazon et Oracle figurent parmi les entreprises dont les publicités ont été affichées à côté de messages qui sont proches des théories du complot.

D’un point de vue purement financier, l’arrêt des publicités d’Apple sur X est plus qu’embêtant pour le réseau social. Il a été révélé l’année dernière que la société de Tim Cook était le plus gros client de X en matière de publicités. Si l’on en croit des informations qui ont circulé, les dépenses d’Apple pour la publicité sur X dépassent 100 millions de dollars par an.

C’est la deuxième fois qu’Apple retire des publicités sur X. La première avait eu lieu à la fin de 2022. « Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter. Est-ce qu’ils détestent la liberté d’expression en Amérique ? », avait demandé Elon Musk.