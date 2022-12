Elon Musk a profité d’une discussion Twitter Spaces pour annoncer qu’Apple a totalement repris la publicité sur le réseau social, après avoir récemment fait une pause. Il s’avère que le fabricant représente un client important pour Twitter puisqu’il s’agit de celui qui dépense le plus.

En début de semaine, Elon Musk a affirmé qu’Apple avait « pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter », demandant au passage « s’ils détestent la liberté d’expression en Amérique ». Il a ensuite mentionné Tim Cook en lui demandant ce qu’il se passait, tout comme il a assuré que le fabricant d’iPhone avait menacé de retirer l’application Twitter de l’App Store.

Il se trouve qu’Elon Musk a été à l’Apple Park cette semaine pour un rendez-vous avec Tim Cook. Le nouveau dirigeant du réseau social a assuré que le rendez-vous avait été positif, notamment en indiquant qu’il y avait eu un malentendu concernant le potentiel retrait de l’application.

Visiblement, les deux hommes ont parlé d’autres éléments, dont le fameux arrêt d’Apple concernant les publicités sur Twitter. Elon Musk semble avoir convaincu Tim Cook pour proposer à nouveau des réclames. D’ailleurs, le dirigeant a publié un tweet pour remercier les annonceurs (comme Apple) qui sont revenus sur Twitter.

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter

— Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022