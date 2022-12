Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de Twitter, Elon Musk annonce qu’Apple ne retirera pas l’application du réseau social sur l’App Store. Cela fait suite à sa rencontre avec Tim Cook, le patron d’Apple.

Elon Musk avait un autre discours en début de semaine, après avoir annoncé partir en guerre contre Apple. Il avait déclaré qu’Apple aurait menacé de retirer l’application Twitter de l’App Store, « mais ils ne veulent pas nous dire pourquoi ». Il avait aussi annoncé qu’Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur le réseau social. « Est-ce qu’ils détestent la liberté d’expression en Amérique ? », avait demandé Elon Musk. Un dernier point critiqué a été la commission de 15% ou 30% (30% dans le cas de Twitter) qu’Apple prend pour chaque transaction passant par l’App Store.

Il y a quelques heures, Elon Musk a été à l’Apple Park pour rencontrer Tim Cook. Après avoir publié un tweet pour vanter le quartier général de l’entreprise, il a fait savoir que Twitter resterait sur l’App Store. « Bonne conversation [avec Tim Cook]. Entre autres choses, nous avons résolu le malentendu concernant le retrait potentiel de Twitter de l’App Store. Tim a été clair sur le fait qu’Apple n’a jamais envisagé de le faire », indique le tweet.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

