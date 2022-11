Elon Musk, le patron de Twitter, a aujourd’hui rencontré Tim Cook, le patron d’Apple, à l’Apple Park, à savoir le quartier général du fabricant d’iPhone. Il a partagé la nouvelle par le biais d’un tweet.

Dans son tweet, Elon Musk indique : « Merci Tim Cook de m’avoir fait visiter le magnifique siège d’Apple ». Le message s’accompagne par une vidéo où le milliardaire filme la mare aux canards d’Apple Park, qui a déjà été vue dans des vidéos et des photographies d’Apple prises par des employés. L’ombre à la fin semble bien suggérer qu’il s’agit de Tim Cook à ses côtés (si l’on se base sur les lunettes).

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR

— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022