Elon Musk, nouveau patron de Twitter, a décidé de partir à la guerre contre Apple et le fait savoir dans une série de tweets. Il évoque les publicités, l’application sur l’App Store et la commission de 30% d’Apple.

« Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter. Est-ce qu’ils détestent la liberté d’expression en Amérique ? », a d’abord tweeté Elon Musk. Il a ensuite mentionné Tim Cook en lui demandant ce qu’il se passait. Le milliardaire a également retweeté une vidéo d’Epic Games, créateur de Fortuite, qui se moque de la publicité 1984 d’Apple, suggérant que l’App Store est un monopole.

What’s going on here @tim_cook ?

Dans un autre tweet, Elon Musk propose un sondage demandant si Apple devrait publier toutes les mesures de censure qu’elle a prises et qui affectent ses clients. À l’heure où cet article est publié, il y a près de 500 000 votes et le « oui » l’emporte avec 86,30%.

Ça ne s’arrête pas là, avec cette fois Elon Musk assurant qu’Apple menace de retirer l’application de Twitter de l’App Store, « mais ils ne veulent pas nous dire pourquoi ».

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022