Linda Yaccarino, la patronne de X (ex-Twitter), a tenu à réagir concernant Apple, Disney, Warner Bros et d’autres entreprises qui ont décidé de suspendre leurs publicités sur le réseau social. Cela fait suite à un message d’Elon Musk.

Elon Musk a écrit « vous avez dit la vérité », en réponse à un post sur X qui affirme que les communautés juives soutiennent « la haine dialectique contre les Blancs ». Plusieurs groupes n’ont pas du tout apprécié qu’Elon Musk soutienne un message antisémite et ont donc arrêté leurs publicités sur X. C’est le cas d’Apple.

Le message de Linda Yaccarino

Aujourd’hui, Linda Yaccarino a envoyé une note aux employés de X. La voici :

À tous les niveaux de l’entreprise, nous nous efforçons de créer une plateforme pour tous. Et aucune autre plateforme ne s’efforce autant de protéger la liberté d’expression que X. Notre travail est essentiel, mais il n’est pas toujours facile. Ce que nous faisons est important, ce qui signifie qu’il suscite naturellement des critiques de la part de ceux qui ne partagent pas nos convictions. Si certains annonceurs ont temporairement suspendu leurs investissements à cause d’un article trompeur et manipulé, ce sont les données qui diront la vérité. Car nous tous qui travaillons chez X, nous avons été extrêmement clairs sur nos efforts pour combattre l’antisémitisme et la discrimination, car ils n’ont leur place nulle part dans le monde. Je vous encourage à lire et à écouter tous les commentaires. D’un côté, il y a une minorité bruyante qui tente d’utiliser des attaques trompeuses pour saper notre travail. Mais de l’autre côté, il y a des partisans bruyants et des partenaires courageux qui croient en X et au travail significatif que vous faites tous. Accrochez-vous à cela et continuez à aller de l’avant. Aucune critique ne nous détournera jamais de notre mission de protection de la liberté d’expression. Continuons à mettre nos valeurs en pratique et à nous appuyer les uns sur les autres. Je suis extrêmement fière d’être en première ligne avec vous tous — et je vous verrai tous au bureau demain matin.

L’article qu’elle mentionne vient de l’organisation à but non lucratif Media Matters for America. Celle-ci a publié un rapport dans lequel Apple, IBM, Amazon et Oracle figurent parmi les entreprises dont les publicités ont été affichées à côté de messages qui sont proches des théories du complot. Sans surprise, cela n’a pas plu aux entreprises en question.