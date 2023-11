Elon Musk a surpris un peu tout le monde en disant « allez vous faire foutre » aux annonceurs comme Apple lors d’une interview à la conférence DealBook. C’est en lien avec plusieurs marques qui ont décidé de suspendre leurs publicités sur X (ex-Twitter).

Elon Musk s’en prend aux marques qui arrêtent les pubs sur X

Apple, Disney, IBM, Warner Bros, la Commission européenne et d’autres groupes ont suspendu leurs publicités sur X à la suite d’un message posté par Elon Musk. Il y a deux semaines, il a écrit « vous avez dit la vérité », en réponse à un post sur X qui affirme que les communautés juives soutiennent « la haine dialectique contre les Blancs ». Plusieurs sociétés n’ont pas du tout apprécié que le milliardaire soutienne un message antisémite et ont donc arrêté leurs publicités sur X.

« J’espère qu’ils arrêteront. Ne faites pas de publicité », a déclaré Elon Musk lors de la conférence DigiBook. « Si quelqu’un veut me faire chanter avec de la publicité, me faire chanter avec de l’argent, qu’il aille se faire foutre. Allez vous faire foutre. Est-ce clair ? J’espère que c’est clair ». Il a notamment pointé du doigt le patron de Disney, Bob Iger, qui avait évoqué le fait qu’il ne voulait pas que Disney soit affilié à Elon Musk alors qu’il était sur scène plus tôt.

Elon Musk l’affirme : si les annonceurs ne reviennent pas, X fermera ses portes. « Ce boycott publicitaire va tuer l’entreprise », a-t-il dit. « Nous aurons disparu et ce sera à cause d’un boycott des annonceurs ».

Selon le New York Times, X risque de perdre 75 millions de dollars d’ici la fin de l’année. Et dire « allez vous faire foutre » aux annonceurs ne devrait pas aider pour les faire revenir.