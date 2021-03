Les parlementaires de l’Arizona viennent de voter à une courte majorité un projet de loi qui autorise les systèmes de paiement « tiers » dans l’App Store et le Play Store. A contrario donc du Dakota du Nord, qui avait retoqué un texte de loi similaire, l’Arizona pourrait donc bien être la prochaine épine dans le pied d’Apple. Tout n’est pas encore perdu cependant pour les deux géants américains : le projet de loi doit encore être validé par les sénateurs de l’Etat, à majorité républicains. Etant donné que la rédactrice du projet est elle-même républicaine, ça ne sent tout de même pas très bon pour la « taxe Apple ». Nul doute que les avocats d’Epic Games doivent suivre cela avec attention…

JUST IN: The Arizona House of Representatives has passed a bill requiring app stores to allow third-party payments. The bill now moves to state’s Senate. pic.twitter.com/KUhjP7DgLK

— CNBC Now (@CNBCnow) March 3, 2021