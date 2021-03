Une nouvelle mise à jour d’Unc0ver, pour le jailbreak d’iOS 14, est disponible avec la version 6.0.2. Elle comprend quelques améliorations pour la prise en charge d’iOS 14, sans plus de précision supplémentaire.

Unc0ver 6.0.0 a vu le jour dimanche et permet le jailbreak jusqu’à iOS 14.3. La particularité de l’outil est de prendre en charge tous les iPhone, dont les iPhone 12. Il s’agit du premier jailbreak pour ces modèles. Malheureusement pour les utilisateurs, le jailbreak n’est pas disponible avec iOS 14.4 parce que la faille exploitée est bouchée avec cette version.

Il y a ensuite eu Unc0ver 6.0.1 avant-hier. Cette version a été l’occasion de corriger les bugs suivants :

Unc0ver 6.0.2 est disponible dès maintenant au téléchargement sur unc0ver.dev. L’installation se fait en passant par AltStore. Et si vous avez déjà jailbreaké votre appareil, il suffit de refaire exactement les mêmes étapes pour passer sur la version 6.0.2. Vos données et tweaks seront conservés après la manipulation.

unc0ver v6.0.2 is NOW OUT with additional improvements to iOS 14 support.

— @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) March 3, 2021