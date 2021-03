Après une phase de bêta, Plex s’invite dans l’application Apple TV sur iPhone, iPad et Apple TV. C’est en train d’être activé chez l’ensemble des utilisateurs avec la dernière mise à jour. Si ce n’est pas encore le cas chez vous, patientez un peu.

Plex et l’application Apple TV ne font qu’un

L’intégration de Plex dans l’application Apple TV permet aux utilisateurs d’avoir accès aux contenus dans un même endroit, qu’importe l’appareil utilisé. C’est également un moyen d’avoir des recommandations et une synchronisation avec la section « À suivre » de chaque utilisateur. Plusieurs services sont d’ores et déjà intégrés dans l’application Apple TV, dont Disney+ et Amazon Prime Video. Il y a toutefois un grand absent : Netflix.

Il y a un « problème » avec cette intégration : l’application Apple TV recense uniquement les films, séries et documentaires qui sont accessibles gratuitement sur le service. En effet, il n’y a pas un moyen de retrouver les programmes stockés sur son NAS ou ailleurs. Pourquoi ? Voici ce qu’indique un employé de Plex :

Cette fonctionnalité ne fonctionnera qu’avec nos films et séries gratuits à la demande. Nous aimerions également intégrer les médias personnels, mais ce n’est pas techniquement possible pour plusieurs raisons. Pour que cela fonctionne, nous fournissons à Apple une liste des contenus que nous avons à disposition en streaming. Comme le précise notre politique de confidentialité, nous ne savons pas quels contenus nos utilisateurs ont dans leurs médiathèques personnelles.

Certains noteront que c’est dommage et cela peut se comprendre. On peut au moins dire que Plex respecte sa politique de confidentialité.