Apple continue d’accroitre son emprise sur le marché de la montre connectée. Si l’on en croit les derniers chiffres de Counterpoint Research, la part de marché de l’Apple Watch (Series 6 et SE) aurait atteint les 40% lors du Q4 2020, soit 4 fois plus que le principal concurrent Samsung (10%) et presque 6 fois plus que FitBit. Apple aurait ainsi écoulé près de 13 millions d’Apple Watch durant le trimestre. La progression est importante sur un an : l’Apple Watch gagne 6 points de Pdm, contre un seul point de gain pour Samsung. Derrière, les positions ne bougent pas, hormis pour Huawei qui limite la casse malgré l’embargo américain à son encontre (-1 point de Pdm, à 8% sur le Q4).

Counterpoint note que l’Apple Watch SE a sans aucun doute boosté les ventes d’Apple Watch. Sur l’ensemble de l’année, Counterpoint estime qu’Apple a écoulé près de 34 millions d’Apple Watch (+19%), suivi cette fois par Huawei (11,1 millions d’unités et +26%) et par Samsung (9,1 millions d’unités écoulées, -1%).

Annoncée comme un échec par nombre d’analyste, l’Apple Watch aura donc fini par se tailler la part du lion sur le marché de la Smartwatch.