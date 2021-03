Le très populaire outil de développement Visual Studio Code tourne désormais nativement sous le processeur Apple Silicon M1. Les nombreux développeurs qui utilisent l’outil de Microsoft n’ont donc plus besoin de passer par Rosetta 2, sans même parler du gros gain d’optimisation.

Microsoft s’est félicité de cette nouvelle version sur sa page de blog : « Nous sommes heureux d’annoncer notre première version stable sous Apple Silicon […] Les utilisateurs de Mac équipés de puces M1 peuvent désormais utiliser VS Code sans émulation avec Rosetta, et noteront de meilleures performances et une plus longue durée de vie de la batterie lors de l’exécution de VS Code. »

A en croire Microsoft donc, le développement de cette version Apple Silicon ne s’est pas faite sans mal, mais le jeu en valait la chandelle : tous les professionnels qui travaillent sous Visuel Studio Code savent qu’ils peuvent travailler sous Mac « M1 » sans s’inquiéter des performances.