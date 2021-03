Mark Zuckerberg tacle déjà le futur casque VR/AR d'Apple

Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a participé au podcast The Information 411 et a taclé le futur casque VR/AR d’Apple. Cela prouve, une nouvelle fois, que le dirigeant du réseau social a une dent contre la société de Tim Cook.

Mark Zuckerberg n’est pas fan du prochain casque d’Apple

Il explique que l’envie de Facebook avec ses casques VR/AR est de proposer le prix le plus bas possible. Pourquoi ? Pour que le maximum de personnes puissent l’acheter. Pour ce qui est d’Apple, les rumeurs parlent de prix oscillant entre 1 000 et 3 000 dollars. On est donc très loin de la philosophie de Facebook. Mais les rumeurs suggèrent dans le même temps que le casque d’Apple sera nettement supérieur en matière d’expérience et de qualité.

« Je pense que notre tendance sera probablement d’essayer de proposer ces produits à un coût aussi bas que possible afin de pouvoir les distribuer à tout le monde », a indiqué Mark Zuckerberg, juste avant d’évoquer le casque VR/AR d’Apple. « Contrairement à certaines autres entreprises du secteur qui ont pour modèle commercial de pratiquer des prix élevés, l’un de nos principes fondamentaux est que nous voulons servir tout le monde. Je me concentre non seulement sur la façon de créer un bon appareil VR/AR, mais aussi sur la façon de le faire fonctionner à 300$ au lieu de 1 000$ ».

Mark Zuckerberg a également été questionné sur la technologique que devrait utiliser Apple pour son casque. Elle consiste à mettre les caméras à l’extérieur du casque pour renvoyer le flux vidéo sur des écrans haute résolution à l’intérieur. D’autres casques disposent de projections sur des verres transparents. Mark Zuckerberg n’est pas fan de la méthode d’Apple :

Vous ne voudrez sans doute pas vivre dans un monde de réalité virtuelle pass-through de sitôt parce que vous ne voudrez pas renoncer à la vivacité de ce que vos yeux peuvent vraiment voir en matière de contraste et de luminosité des couleurs si tout est juste un peu plus terne en réalité virtuelle.

Un autre problème avec l’App Store

Outre le casque d’Apple, Mark Zuckerberg a évoqué les smartphones. Il juge contraignant de s’appuyer sur les systèmes d’exploitation (iOS et Android) d’Apple et Google, étant donné que les deux groupes définissent leurs règles :