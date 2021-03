L’association France Digitale, qui représente près de 1400 entreprises françaises du numérique, vient d’attaquer Apple devant la CNIL pour non respect des règles RGPD et distorsion de concurrence concernant la gestion de l’anti-ciblage publicitaire sous iOS 14.5. L’association estime qu’Apple contrevient aux règles européennes du RGPD en autorisant le ciblage publicitaire par défaut pour les apps affiliées ou directement développées par Apple.

L’utilisateur ne serait donc pas averti du tracking en ouvrant ces applications, alors même que les apps provenant de studios tiers seront dans l’obligation d’afficher une fenêtre pop-up afin de donner le choix à l’utilisateur (ciblage ou refus du ciblage). Pour France Digitale, cette situation relève de la distorsion de concurrence : « Apple se réserve ainsi le droit de choisir qui revêt la qualité de « partenaires » et la qualité de « tiers » de manière arbitraire ».

Apple a déjà répondu à cette plainte, qu’elle juge absurde : la firme de Cupertino confirme en effet que les publicités de sa propre plateforme n’effectuent aucun ciblage. Pour Apple, proposer une fenêtre pop-up dans ses propres services reviendrait donc à donner un choix… qui n’existe pas (l’utilisateur ne pourrait de toute façon pas choisir d’être ciblé dans les apps Apple). Dans des termes extrêmement durs, Apple juge ainsi que ces allégations sont « manifestement fausses et seront considérées pour ce qu’elles sont, une mauvaise tentative de la part de ceux qui traquent les utilisateurs pour détourner l’attention de leurs propres actions et d’induire en erreur les régulateurs et les décideurs ».

Rappelons pour faire bonne mesure que France Digitale a rejoint il y a peu la Coalition for App Fairness (CAF), qui lutte contre les 30% de taxes Apple sur les in-apps et les abonnements, une coalition dont font aussi partie Epic Games ou bien encore Facebook.