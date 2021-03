Les nouveaux produits Apple auront des numéros de série aléatoires

Apple va changer le format des numéros de série de ses nouveaux produits pour passer sur un format aléatoire. Ce sera une réalité pour les nouveaux produits qui verront le jour au début de 2021 et les suivants. Rien ne change pour les produits existants.

Les numéros de série aléatoires arrivent chez Apple

Le format actuel du numéro de série d’Apple permet aux clients et au service après-vente de déterminer la date et le lieu de fabrication d’un produit. Les trois premiers caractères correspondent au lieu de fabrication et les deux suivants indiquent l’année et la semaine de fabrication. Les quatre derniers caractères servent de « code de configuration ». Ils révèlent le modèle, la couleur et la capacité de stockage d’un appareil.

Avec les nouveaux produits, les numéros de série seront générés aléatoirement selon un message distribué aux employés AppleCare. Il y aura entre 8 et 14 caractères selon les produits. Les premiers en auront 10, selon MacRumors. Pour ce qui est de l’IMEI (un identifiant pour chaque smartphone), rien ne change. Cela peut se comprendre pour le coup parce que l’IMEI est une donnée importante pour différents groupes, dont les opérateurs.

Ce nouveau système devait initialement être mis en place à la fin de 2020. Mais Apple a décidé de le reporter sans que l’on sache réellement pourquoi.