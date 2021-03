Le mois dernier, nous avons appris qu’Apple commençait à réparer les iPhone 12 et iPhone 12 mini plutôt que les remplacer. MacRumors rapporte que les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont désormais concernés par cette politique.

iPhone Rear System est disponible pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max

Les Apple Store et les réparateurs Apple agréés ont accès au iPhone Rear System. Il s’agit essentiellement d’un iPhone au complet. La principale différence est qu’il n’y a ni écran ni bloc photo. Les réparateurs se chargent de prendre le téléphone du client, retirer son écran et le bloc photo puis mettre les deux composants sur le nouveau support. Cela signifie que l’écran et le bloc photo ne doivent pas présenter de dégâts. S’ils en ont, alors le processus sera différent.

Cette réparation des iPhone 12 (qu’importe le modèle) plutôt que le remplacement est disponible dans tous les pays où les smartphones sont disponibles à l’achat. Apple ne communique pas publiquement à ce sujet. Mais le fabricant avertit ses employés avec des notes internes. Apple leur fait savoir qu’il réalise cette opération pour réduire l’empreinte carbone de chaque produit qu’il vend. Doit-on aussi y voir un moyen de réaliser des économies ? Certains peuvent le penser. Ce n’est néanmoins pas le discours officiel.