Le MagicBand pour les parcs Disney va faire ses débuts sur iPhone et Apple Watch. Il va devenir possible d’utiliser son téléphone ou sa montre Apple à la place du bracelet pour différentes activités chez Mickey et ses amis.

Le MagicBand de Disney depuis l’iPhone ou l’Apple Watch

Disney explique les utilisateurs avec un iPhone ou Apple Watch pourront ajouter un MagicBand virtuel au sein de l’application Wallet. Il leur suffira ensuite d’approcher leur appareil des bornes pour entrer dans le parc, déverrouiller leur chambre d’hôtel, acheter de la nourriture, des marchandises et plus encore.

Disney précise que le bracelet physique ne disparaît pas. D’ailleurs, de nouveaux modèles avec de nouveaux coloris vont être proposés aux clients. Le support de l’iPhone et de l’Apple Watch se veut surtout intéressant pour les personnes qui veulent tout avoir dans un seul et même endroit. Aussi, il sera tout à fait possible d’utiliser son appareil Apple et basculer sur le MagicBand (ou l’inverse) à tout moment de la journée pour ceux qui le souhaitent.

L’iPhone et l’Apple Watch seront les appareils prioritaires pour le MagicBand virtuel. La disponibilité de cette fonctionnalité se fera plus tard en 2021 (sans date précise pour l’instant). Disney ajoute que le support des terminaux sous Android se fera un peu plus tard, là encore sans date précise.