Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour son iPhone 12. Elle s’intitule « Cook » et montre l’utilisation du smartphone quand on fait la cuisine. Le message est clair : l’appareil résiste à tout.

Une publicité dans la cuisine pour l’iPhone 12

La publicité pour l’iPhone 12 met en avant un homme qui tente de faire la cuisine. C’est rapidement le bordel et son smartphone est à proximité à chaque fois. L’iPhone tombe sur l’écran, il nage dans la farine, tombe après avoir été jeté en l’air, est trempé, connaît des chutes d’objets et plus encore. Mais tout va bien selon Apple. « Plus résistant que jamais. Détendez-vous, c’est l’iPhone », indique le slogan à la fin de la réclame.

Apple indique le message suivant en description de sa vidéo :

iPhone 12. Plus résistant que jamais aux versements et aux éclaboussures. Ceramic Shield, plus résistant que n’importe quel verre de smartphone. Détendez-vous, c’est l’iPhone.

Selon Apple, le verre Ceramic Shield des iPhone 12 est vraiment de qualité. Cela a été prouvé avec une vidéo. Celle-ci montre qu’il y a effectivement du progrès par rapport à l’iPhone 11.

Pour information, la musique en fond est Sauce de la chanteuse franco-américaine Naïka. Le morceau est disponible à l’écoute sur Apple Music (et toutes les autres plateformes de streaming musical).