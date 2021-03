Après un quatrième trimestre 2020 de tous les records, les analystes semblent en proie aux doutes concernant les performances de l’iPhone lors du Q1. Ainsi, les ventes d’iPhone seraient en chute libre en Chine tandis que l’iPhone 12 mini peinerait à trouver son public. L’iPhone 12 cartonne t-il vraiment toujours autant ?

La banque d’investissement Morgan Stanley balaie d’un revers de main les rumeurs d’une demande en baisse. Katy Huberty, l’analyste attitrée de Morgan Stanley, confirme bien l’échec de l’iPhone 12 mini, mais ajoute dans la foulée que les faibles ventes de ce modèle ne suffisent pas à inverser la tendance. Et la tendance, ce serait encore et toujours une demande au plus haut pour les iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Morgan Stanley estime qu’il existe une forme d’incertitude portant sur un volume de 3 à 5 millions d’iPhone, mais cette incertitude concernerait des résultats potentiellement à la hausse, et non en baisse. Huberty note que plusieurs indices pointent vers des ventes solides : ainsi, la supply chain taiwanaise d’Apple enregistre des progressions de commandes impressionnantes depuis le début de l’année (+44% sur le mois de février). Et contrairement à un rapport publié récemment, l’analyste croit aussi savoir que les ventes d’iPhone se portent bien en Chine, Apple parvenant à faire mieux que nombre de fabricants locaux (+157% sur janvier et + 314% sur février).

En conséquence, Kay Huberty prévoit des ventes massives d’iPhone pour l’année en cours, à hauteur de 226 millions d’appareils écoulés. Enfin, l’analyste fixe un objectif de cours AAPL à 164 dollars l’action. Forcément.