Ming-Chi Kuo avait décidément beaucoup de choses à dire sur les AirPods. Outre les traditionnelles estimations de ventes et la période de lancement des AirPods 3, l’analyste s’est confié sur les ventes actuelles et à venir des très couteux AirPods Max. Pour Kuo, le constat est sans appel : les AirPods Max ne représenteront qu’1 % des ventes totales d’AirPods sur l’année. Ce petit point de pourcentage ne serait pas affecté par le maintien en vente (à prix plus bas) des AirPods 2 après le lancement des AirPods 3… ce qui n’étonnera personne : les AirPods Max ne se destinent tout simplement pas au même public.

Au mieux donc, Apple devrait écouler un peu moins d’un million d’AirPods Max en 2021, toujours selon Kuo. L’AirPods haut de gamme subira t-il le même sort que le HomePod ? Il est sans doute encore trop tôt pour le dire : nombre de produits Apple démarrent lentement avant de prendre parfois un (très) bon rythme de croisière, à l’instar de l’Apple Watch. Il n’en reste pas moins qu’à l’heure du Covid 19 et de la crise économique qui touche de plein fouet la classe moyenne, la tarification « ultra premium » des AirPods Max reste un pari très risqué.