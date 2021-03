Apple continue de plancher sur un système de contrôle ergonomique pour ses futures Apple Glass. Un nouveau brevet détaille une technologie de capteurs SMI (Self-mixing interferometry) situés dans une ou deux bagues, ce qui permettrait de mesurer très précisément la position des doigts dans l’espace et donc de déterminer des actions spécifiques pour la AR (utilisation d’un stylet virtuel ou réel, prise et rotation d’un objet AR/VR/réel, Zoom avec pinch, contrôle de l’interface AR/VR, etc.).

Apple précise dans son brevet que cette technologie se destine avant tout aux « applications de réalité augmentée (AR), de réalité virtuelle (VR) et de réalité mixte (MR) ». Ce concept de contrôleur AR/VR fait écho à un autre brevet déposé par Apple portant sur une technologie similaire bien que nécessitant un composant magnétique placé dans la paume ou sur le dos de la main. Visiblement, Apple applique vis à vis de la AR/VR la même approche qu’avec l’iPhone : le système de pointage/contrôle se limite avant tout aux doigts (pas de manettes 6DoF ici), de façon à faciliter l’usage pour l’utilisateur le plus « lambda » possible.