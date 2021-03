Russie : Apple accepte de préinstaller des applications russes

Apple a cédé à la Russie et accepte de mettre des applications préinstallées russes sur ses produits comme l’iPhone. Ce sera en place à compter du 1er avril 2021 suite à une loi.

Apple dit oui à la Russie pour des applications préinstallées

La loi en question impose aux constructeurs de préinstaller des applications russes sur différents types d’appareils. Il peut s’agir des smartphones, tablettes, ordinateurs ou encore téléviseurs. Cela inclut des applications de type antivirus, cartographie, social, service public et de paiement.

Dans le cas d’Apple, les utilisateurs auront le droit dès le 1er avril à une liste d’applications russes approuvées par le gouvernement au moment de configurer l’iPhone ou l’iPad. Toutes les applications seront sélectionnées par défaut. Mais les utilisateurs, s’ils le souhaitent, pourront décocher celles qui ne les intéressent pas.

Le ministre du Numérique en Russie assure que le pays ne cherche pas à se créer une position dominante sur la liste des applications préinstallées. Il souligne que d’autres applications existent sur le marché. Elles pourraient s’ajouter à la liste pour les utilisateurs à l’avenir.

Concernant les applications de la liste, elles sont d’ores et déjà disponibles sur l’App Store. Apple a donc validé chacune d’entre elles et a vérifié leur comportement (sécurité, collecte de données, etc). Les Russes peuvent déjà les récupérer au cas par cas s’ils le souhaitent.

Bientôt la même chose dans les autres pays ?

Ce feu vert d’Apple à la Russie pour préinstaller des applications russes sur ses produits semble être une première. Ce choix est d’ailleurs intéressant. En effet, Apple avait estimé en 2019 que cette pratique était similaire au jailbreak. Le groupe avait également menacé de quitter la Russie pour ne pas être confronté à cette loi locale. La situation a visiblement évolué maintenant qu’Apple a dit oui.

Il sera intéressant de voir si cela va donner des idées à d’autres régions. Peut-on s’attendre à la France qui impose à Apple de préinstaller telle ou telle application sur les iPhone des Français ?