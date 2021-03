Les fiches de confidentialité sur l’App Store, obligatoires depuis décembre, permettent d’en savoir plus sur la collecte de données par les applications. Une nouvelle étude montre justement quelles sont les applications les plus gourmandes. Sans surprise, Facebook est en tête.

Les applications qui collectent le plus vos données

Facebook est donc à la première place des applications qui collectent le plus de données. 86% des données qui peuvent être collectées le sont par le réseau social. C’est autant pour Instagram qui arrive à la deuxième place. Et Instagram appartient… à Facebook. Cela va des achats à la localisation, en passant par les informations des contacts, l’historique de navigation et de recherche, les informations financières ou encore l’usage des données mobiles. Tout cela permet à Facebook de faire de la publicité (très) ciblée.

pCloud, à l’origine de l’étude, liste 50 applications au total. Le top 10 comprend notamment Uber (57%), Uber Eats (57%), eBay (50%), Just Eat (50%), LinkedIn (50%) et Twitter (50%).

Le partage de données avec des tiers

L’étude s’attarde ensuite aux applications qui partagent les données avec des tiers. Là encore Facebook occupe deux places sur le podium. Il y a Instagram (79%) à la première place et Facebook (57%) à la deuxième. LinkedIn (50%) les suit. Les autres mauvais élèves sont Uber Eats (50%), Trainline (43%), YouTube (43%), YouTube Music (43%), Delivroo (36%) ou encore eBay (36%).

Quelles sont les bonnes applications pour un respect de la vie privée ? Il y en a plusieurs et certaines qui peuvent surprendre. Signal, Clubhouse, Netflix, Microsoft Teams, Skype, Telegram, Zoom ou encore Discord sont de bons élèves, puisque ces applications ne partagent aucune donnée avec des tiers.

iOS 14.5 à la rescousse pour interdire le pistage

L’utilisateur va avoir un certain contrôle avec iOS 14.5. La mise à jour permettra de refuser le pistage par les applications et services. Les développeurs ont intérêt à respecter les choix des utilisateurs, ou bien leurs applications seront supprimées de l’App Store. iOS 14.5 sera disponible en version finale au début du printemps selon Apple.