Après la pénurie de consoles next gen (PS5, Xbox Series) et de cartes graphiques, se dirige t-on vers une pénurie de composants sur le secteur du smartphone ? C’est en tout cas ce qui se dit depuis plusieurs jours, et pas seulement dans la bouche des analystes ou prévisionnistes de Wall Street. Ainsi, Xiaomi a confirmé il y a quelques jours l’existence de tensions extrêmement fortes sur l’approvisionnement de certains composants. Aujourd’hui même, on apprend que Samsung ferait l’impasse sur son Galaxy Note principalement à cause d’une pénurie de puces Snapdragon 888 de Qualcomm (principalement fabriquées par TSMC)

La production de puces Qualcomm serait donc sous tension au point de limiter ou retarder la disponibilité de certains flagships Android. Et Apple alors ? Si l’on en croit MS Hwang, un analyste chez Samsung Securities, la firme de Cupertino pourrait indirectement profiter de cette situation : « La disponibilité limitée de l’offre de puces Qualcomm AP produites par TSMC affecte tout le monde, sauf Apple » affirme l’analyste.

Dans ce contexte tendu, Apple a en effet la chance de pouvoir s’appuyer sur des unités de production entièrement dédiées, et calibrées, à la fabrication d’iPhone, d’iPad, d’Apple Watch, etc, alors même que les fabricants Android doivent se partager les volumes de composants disponibles (ou pas) sur le marché.