Apple TV+ signe avec Natalie Portman pour plusieurs années

Apple TV+ et Natalie Portman vont être dans une relation à long terme. Le service de streaming et l’actrice ont signé un accord sur plusieurs années pour des programmes en exclusivité temporaires. Les programmes pourront donc, éventuellement, arriver sur Netflix et autres plus tard.

Accord entre Apple TV+ et Natalie Portman

L’accord avec Apple TV+ concerne également Sophie Mas, en plus de Natalie Portman. Sophie Mas est une productrice qui travaille avec l’actrice que le grand public a notamment connu à l’écran pour ses interprétations dans Léon, Star Wars, V pour Vendetta et bien d’autres films. Sophie Mas et Natalie Portman ont d’ailleurs créé MountainA, une société de production. L’accord avec Apple TV+ pour MountainA est le premier pour cette société de production.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur les programmes qui verront le jour en premier sur Apple TV+.

Récemment, nous avons appris qu’Apple a commandé Lady In the Lake, une série avec Natalie Portman et Lupita Nyong’o. C’est une adaptation du roman éponyme de Laura Lippman. La série se déroule dans le Baltimore des années 60, où un meurtre non élucidé pousse Maddie Schwartz (Natalie Portman), mère de famille, à réinventer sa vie de journaliste d’investigation et la met sur une trajectoire de collision avec Cleo Sherwood (Lupita Nyong’o), une femme travailleuse qui jongle avec la maternité, plusieurs emplois et un engagement passionné pour faire avancer le programme progressiste noir de Baltimore.