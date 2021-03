Le printemps est presque là, et avec lui c’est le retour des bourgeons, des femmes en jupes coutes et… des patent-trolls. Future Link Systems ne fait pas dans la dentelle, et son portfolio de brevets (très généraux) lui a déjà permis de signer un accord de licence de brevets avec Intel. Cette fois donc, Apple est dans le viseur pour ses processeurs Apple Silicon et Ax, qui s’appuieraient de façon éhontée sur 4 brevets de Future Link Systems numéros 6,317,804, 6,622,108, 6,807,505, et 7,917,680. Bien que portant sur des éléments d’architecture processeur, les brevets sont assez généraux pour arroser large et semblent avoir le potentiel pour mettre n’importe quel fabricant de puces devant la justice.

Ainsi, deux des brevets portent sur des « unités de test d’interconnexion pour les circuits » et un autre encore « décrit » une « interconnexion sérielle simultanée dans un dispositif de circuit intégré ». Tout morceau de silicium qui permet d’effectuer des calculs en temps réel est donc la cible potentielle de tels brevets. Future Link Systems a même le culot d’invoquer la mauvaise fois de Cupertino, arguant que leur équipe juridique avait déjà contacté Apple au sujet de ses brevets en 2018, sans succès visiblement.

La plainte de Future Link Systems a été déposée devant la Cour du Texas, qui accorde généralement une oreille très attentive et compréhensive aux différentes récriminations des patent-trolls.