L’anti-pistage d’Apple plaît finalement à Mark Zuckerberg (Facebook)

Mark Zuckerberg a changé d’avis pour ce qui est de l’anti-pistage d’Apple avec iOS 14.5. Le PDG de Facebook estime que son réseau social « sera dans une bonne position » et pourra même bénéficier des changements.

Mark Zuckerberg aime bien l’anti-pistage à venir d’Apple

« Il est possible que nous soyons même dans une position plus forte si les changements d’Apple encouragent davantage d’entreprises à faire plus de commerce sur nos plateformes en rendant plus difficile l’utilisation de leurs données afin de trouver les clients qui voudraient utiliser leurs produits en dehors de nos plateformes », a déclaré Mark Zuckerberg lors d’un rendez-vous sur Clubhouse.

Cette déclaration positive de Mark Zuckerberg sur l’anti-pistage d’Apple est plus que surprenante. Facebook et son dirigeant n’ont pas arrêté de critiquer ce système, au point d’attaquer Apple dans les journaux. L’anti-pistage va empêcher les applications d’utiliser l’identifiant unique de chaque appareil (IDFA) pour collecter des données, si les utilisateurs refusent le suivi. Cela aura naturellement un impact sur les publicités ciblées.

En l’état, Facebook (et d’autres) collecte le maximum d’informations qu’il peut pour ensuite dresser un profil publicitaire de chaque utilisateur. Plus le réseau social connaît les goûts de chacun, plus il peut faire de la publicité ciblée très précise. Et plus une publicité est ciblée, plus il y a de chances pour que l’utilisateur s’y intéresse et clique dessus.