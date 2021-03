Apple prévient les applications chinoises : respectez l'anti-pistage d'iOS

Apple a décidé de ne pas rigoler avec les applications chinoises et son système d’anti-pistage qui arrive dans iOS 14.5. Le fabricant a prévenu des développeurs qu’ils doivent arrêter leurs pratiques de collecte de données, sinon leurs applications seront supprimées de l’App Store.

Apple demande aux applications chinoises un respect de son anti-pistage

Le Financial Times raconte qu’Apple a contacté au moins deux développeurs d’applications chinoises concernant l’anti-pistage. « Nous avons constaté que votre application recueille des informations sur l’utilisateur et l’appareil afin de créer un identifiant unique pour l’appareil de l’utilisateur », a écrit Apple. Les développeurs ont 14 jours pour se conformer aux règles ou leurs applications disparaîtront de l’App Store.

L’un des développeurs utilisait CAID, un système de la China Advertising Association (CAA). Il permet de continuer à collecter les données d’utilisateurs, malgré l’anti-pistage d’Apple avec iOS 14.5. CAID utilise différentes méthodes pour bien identifier chaque appareil et donc chaque utilisateur. Cela permet, entre autres, de faire de la publicité ciblée. Dans le cas présent, les développeurs contournent le système d’Apple et n’obtiennent pas le consentement des utilisateurs.

Au moins cinq éditeurs chinois utilisent un kit de développement (SDK) avec CAID. C’est notamment le cas de ByteDance (TikTok), Baidu et Tencent. Le SDK de ByteDance, par exemple, passe par deux identifiants : CAID1 et CAID2. Le premier doit se baser sur l’adresse IP, le type de navigateur et le type de smartphone. Le second doit se baser sur l’IMEI de l’iPhone. Dans les deux cas, c’est contraire aux règles d’Apple pour son anti-pistage parce que les utilisateurs n’ont pas donné leur accord.