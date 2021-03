Version américaine mais avec le même réalisateur d’une série française à l’origine (sortie en 2017 sur Canal+), Calls introduit un nouveau genre sur Apple TV+ , la série 100% audio. C’est aussi la première série Apple TV+ à sortir sur un autre service, en l’occurrence MyCanal, ce qui est ici logique puisque Canal+ a produit la série d’origine et détient les droits sur son concept. Autre « nouveauté » pour Apple TV+, les 9 épisodes de la série sont tous disponibles dès aujourd’hui.



Calls « suit les déboires d’un groupe de personnages en plein chaos suite à un événement apocalyptique ». A l’image, une simple onde sonore qui oscille en fonction de la voix des protagonistes. Le casting de cette version US est plutôt relevé, avec notamment Pedro Pascal (le Mandalorian), Ben Schwartz (House of Lies), Rosario Dawson (Clerks), Karen Gillan (Jumanji), Aubrey Plaza (Parks and Recreation), etc. A noter que la série est entièrement doublée en français.