Tim Cook a publié une tribune dans le Wall Street Journal. Le patron d’Apple invite à davantage d’action pour ce qui est de l’égalité. Il fait le point sur l’année 2020 et sur ce qui va se passer après le Covid-19.

La tribune de Tim Cook sur l’égalité

« En théorie, une maladie devrait nous affecter tous de la même manière. Mais en réalité, c’est le contraire qui est vrai », écrit Tim Cook. Il parle d’une « discrimination structurelle » et des « obstacles aux opportunités » qui agissent en temps de crise. Le patron d’Apple estime que chaque fardeau « pèse plus lourdement sur ceux pour qui la véritable équité a toujours été la plus éloignée ».

Tim Cook ajoute qu’il est de la responsabilité collective de veiller à ce que, à l’avenir, tous les individus, les communautés, les entreprises et les gouvernements fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir un avenir plein d’espoir et durable pour tous.

Selon lui, l’éducation sur le sujet est cruciale. « L’éducation est un grand égalisateur, mais elle ne peut pas faire son travail sans outils et sans foyer ». Le dirigeant explique qu’Apple s’est posé la question « Comment pouvons-nous aider ? » tout au long de l’année. C’est pour cette raison que le groupe a développé plusieurs produits et services en conséquence, notamment pour le télétravail.

Un autre thème est l’aide de 100 millions de dollars d’Apple pour l’équité et la justice raciale. Une partie de la somme aide les universités traditionnellement noires.

Tim Cook conclut avec ce message :