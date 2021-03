Le fantastique rogue-like Dead Cells (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad) aura bientôt droit au superbe DLC The Bad Seed, une extension qui propose deux nouveaux biomes (la Serre et le Marais des Fugitifs), des nouveaux ennemis et demi-boss, des armes inédites et bien tranchantes, et bien sûr aussi un énorme boss au nom peu banal : Maman Tique. Sorti l’an dernier sur PC et consoles, le DLC The Bad Seed est donc enfin disponible sur mobile.

Rappelons que Dead Cells est un rogue-like et Metroidvania-like qui demande pas mal de skill, mais récompense aussi aisément la pratique régulière. Ce très beau jeu a été développé par le studio français Motion Twin. La jouabilité n’est pas évidente au tactile, mais le jeu est heureusement compatible avec les manettes MFi ou consoles (PS4 et Xbox One). Le DLC The Bad Seed sera disponible le 30 mars.