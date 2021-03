Apple a sorti la cinquième bêta de tvOS 14.5 hier. Celle-ci comprend quelques changements en façade et au niveau du code. Il semblerait qu’Apple prépare une nouvelle télécommande.

tvOS 14.5 suggère une « nouvelle » télécommande pour l’Apple TV

tvOS 14.5 ne parle plus de « Siri Remote » (télécommande Siri), mais d’une « Apple TV Remote » (télécommande Apple TV). Ce nom existe déjà dans les pays où Siri n’est pas disponible sur le boîtier. Mais le fait qu’Apple fasse un changement complet pour tous les utilisateurs, qu’importe le pays, peut signifier l’arrivée prochaine d’une nouvelle télécommande. Ce serait intéressant, puisque cela signifierait au passage l’arrivée prochaine d’une nouvelle Apple TV. Après tout, il y a déjà eu des rumeurs à ce sujet indiquant que la prochaine Apple TV aurait une télécommande avec un nouveau design et des fonctionnalités en rapport avec la fonction Localiser.

La bêta de tvOS 14.5 est également l’occasion d’avoir un changement de nom pour le bouton principal de la télécommande. Le réglage « Bouton principal » est devenu « Bouton TV ». Mais ce changement de nom ne modifie pas le comportement du bouton. Il est toujours possible de l’utiliser pour se rendre sur la page d’accueil de tvOS ou bien lancer l’application Apple TV.

Aussi, de nouveaux réglages existent pour la définition de l’écran. Il devient possible de choisir de nouvelles fréquences d’images, à savoir 29,976 images par seconde et 59,94 images par seconde. Cela correspond à la norme NTSC. Les autres fréquences déjà disponibles sont 30 images par seconde et 60 images par seconde.

En outre, il est possible d’écrire une requête à Siri plutôt que la dire à haute voix, comme sur iOS. Il est également possible de choisir un autre haut-parleur comme sortie audio par défaut. Enfin, des ajustements au niveau de l’application Podcasts permettent de se rapprocher des nouveautés déjà apparues avec les précédentes bêtas d’iOS 14.5 sur iPhone.