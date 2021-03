Décidément, les bonnes nouvelles s’enchainent sur le front du jeu mobile. Entre les sorties surprises d’adaptations de vrais jeux consoles (Unruly Heroes), l’annonce du FF VII Remastered sur Mobile, ou bien encore l’arrivée imminente du très prometteur Fantasian sur Apple Arcade, c’est peu dire que le jeu mobile ne s’arrête pas au free-to-play indigent. Et pour le dire trivialement, « ça ne s’arrête pas » : Final Fantasy VIII Remastered (Lien App Store – 18,99 euros – iPhone/iPad) vient en effet de débarquer sur nos iPhone ! Le JRPG culte sorti sur PlayStation en 1999 (que le temps passe…) et vendu à près de 10 millions d’exemplaires peut donc être joué sur mobile dans une version largement affinée.



Graphismes lissés, personnages mieux modélisés, animations plus fluides et détaillées, interface adaptée, FF VIII Remastered se met au goût du jour même s’il ne faut pas s’attendre au miracle. Malgré le poids des ans sur la partie technique, l’histoire vaut le détour et reste toujours l’une des mieux écrites de la saga : « La république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, a mobilisé sa puissante armée contre les autres nations du monde. Squall et les autres membres du groupe de mercenaires d’élite du SeeD s’allient avec Linoa, une résistante, pour lutter contre la tyrannie de Galbadia et empêcher Edea d’atteindre son objectif. »

A gauche, la version remastered, à droite celle du jeu original de 1999

A noter sur cette version la possibilité de déclencher des Limit Breaks à tout moment, l’activation ou la désactivation des rencontres aléatoires ou une option de multiplication par trois de la vitesse de défilement des scènes.