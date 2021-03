Les Apple Watch bénéficient certes d’une belle qualité de finition, mais ce ne sont certainement pas les smartwatchs les mieux taillées pour le sport extrême, la rando sauvage ou le trek en pleine jungle. Si l’on en croit Bloomberg, Apple serait bien conscient de ce « trou » dans la gamme, et travaillerait donc sur un modèle beaucoup plus résistant et anti-choc. Les casse-cous devraient apprécier…

Une Apple Watch pour Bear Grylls (Man vs Wild) ?

Le boitier de cette Apple Watch serait considérablement renforcé, et donc sans doute un peu plus épais que les modèles actuels. Apple aurait même déjà trouvé le petit nom de ce modèle anti-choc : Apple Watch Edition Explorer. En revanche, les spécifications de l’Apple Watch Edition Explorer ne devraient pas être très différentes des autres modèles. Cette nouvelle Apple Watch pourrait être commercialisée dès cette année.