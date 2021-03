H&M disparaît d'Apple Plans et d'autres apps en Chine pendant le boycott

L’enseigne de vêtements H&M a disparu d’Apple Plans et des autres applications en Chine, après sa décision de ne plus se fournir en coton provenant du Xinjiang. Cette région représente 20% de l’offre mondiale.

Apple Plans retire H&M en Chine

H&M compte près de 450 boutiques en Chine et toutes ont disparu sur Apple Plans et les autres applications en Chine, explique le Wall Street Journal. Cela va de Didi (équivalent d’Uber) à Baidu Maps (Apple Plans/Google Maps chinois), en passant par les commerçants en ligne comme Taobao, Tmall, JD.com ou Pinduoduo. Chacune d’entre elles n’affiche aucun résultat avec la recherche H&M.

Cette situation s’explique par un boycott de la Chine concernant H&M. L’enseigne a pris position en faveur des Ouïghours. Et à ce jour, plus d’un million de personnes à Xinjiang sont dans camps de travail pour, notamment récupérer le coton. Une majorité des personnes dans ces camps font partie de la communauté des Ouïghours.

Dans une déclaration publiée sur sa page Weibo, H&M Chine a déclaré que l’entreprise ne « représente aucune position politique » et qu’elle « continue de respecter le consommateur chinois ».

Comme on peut le comprendre, le gouvernement chinois est derrière cette demande de supprimer H&M d’Apple Plans et des autres services en Chine. Et comme souvent, Apple cède aux demandes du gouvernement chinois. Ce point dérange notamment des élus américains, estimant qu’Apple dit oui à tout en ce concerne la Chine.