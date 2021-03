Apple TV : une nouvelle télécommande se confirme un peu plus

Une nouvelle preuve, s’il en faillait une, qu’Apple prépare une nouvelle télécommande pour une (future ?) Apple TV. 9to5Mac rapporte que le nouveau modèle a pour nom nom de code B519. En comparaison, le modèle actuel est identifié comme B439.

Une nouvelle télécommande pour l’Apple TV

L’existence d’une nouvelle télécommande n’est pas une surprise. Il y a déjà eu quelques fuites à ce sujet. La dernière remonte à la semaine dernière avec tvOS 14.5. La cinquième bêta a retiré la mention Siri Remote (télécommande Siri) pour seulement mettre Apple TV Remote (télécommande Apple TV). Ce nom existe déjà dans les pays où Siri n’est pas disponible sur le boîtier. Mais dans le cas de tvOS 14.5, Apple a décidé de l’appliquer à tout le monde, qu’importe les pays.

Si on remonte à l’été 2020, Bloomberg annonçait qu’Apple préparerait une nouvelle Apple TV avec une révision au niveau de la télécommande. Le boîtier en question n’est toujours pas disponible, tout comme la télécommande. Mais plusieurs indices suggèrent que le lancement se fera dans le courant de 2021.

Pour rappel, l’Apple TV 4K (à savoir le modèle actuel) a vu le jour en 2017. Autant dire qu’une révision avec une puce plus récente et plus puissante serait la bienvenue. Cela permettrait de nouveaux usages.