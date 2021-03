Dans l’un de ses grands moments d’humilité, Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, a dégainé une série de tweets qui affirment en substance que Tesla a de grandes chances de dépasser Apple (en capitalisation boursière)… d’ici quelques mois à peine) ! Cette affirmation est plus qu’audacieuse : la capitalisation d’AAPL culmine actuellement à 2100 milliards de dollars, quand celle de Tesla se situe un peu en deçà des 600 milliards.

I think there is a >0% chance Tesla could be the biggest company

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2021