L’excellent jeu de stratégie militaire Company of Heroes (Lien App Store -14,88 euros – iPhone/iPad) aura bientôt droit à une extension majeure. Feral Interactive vient en effet d’annoncer la date de sortie de l’extension Opposing Fronts destinée aux versions mobiles iOS et Android.

L’extension Opposing Fronts permettra de passer des soldats américains en plein bourbier du débarquement aux troupes d’élite Panzer allemandes

L’extension Opposing Fronts proposera deux nouvelles factions jouables (la redoutable Panzer Elite allemande et la 2e armée britannique) ainsi que deux nouvelles campagnes (la libération de Caen et l’opération Market Garden), de quoi rajouter de nombreuses heures de jeux au compteur. A noter que tout comme pour le jeu de base, le gameplay de cette extension a été entièrement repensé pour le tactile. Les joueurs intéressés pourront se procurer l’extension via un achat in-app de 4,49 euros dès le 13 avril prochain.