Microsoft l’avait annoncé depuis plus d’un an et planifié depuis le mois de juillet 2020 : Cortana disparait aujourd’hui des plateformes iOS et Android. L’app n’était déjà plus disponible dans l’App Store dans un certain nombre de pays, mais c’est désormais le support, les rappels et les listes de l’app qui passent à la trappe. Fort heureusement, les rappels, listes et tâches de Cortana sont automatiquement synchronisées avec l’application Microsoft To Do, qui elle est toujours disponible au téléchargement sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad).

Le « moteur » de Cortana est désormais intégré dans la suite Office 365, Outlook, la gestion des calendriers, etc. Au delà, il semble que Cortana ne soit plus un objectif pour Microsoft en tant qu’assistant « autonome ». Cortana a même été récemment retiré de l’enceinte connectée Invoke d’Harman Kardon, qui était pourtant le tout premier appareil connecté compatible avec l’assistant vocal.