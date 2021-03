Apple Music et d'autres investissent 50 millions de dollars dans UnitedMasters

Apple, Alphabet (Google) et A16z ont participé à un investissement de 50 millions de dollars pour UnitedMasters. Cette plateforme se focalise sur les artistes indépendants pour les aider à diffuser leurs musiques.

Apple participe à un investissement dans UnitedMasters

La mission d’UnitedMasters est de permettre aux artistes de conserver la pleine propriété de leur travail tout en élargissant leurs opportunités économiques et en les présentant à des millions de nouveaux fans. UnitedMasters vise donc à fournir aux artistes indépendants des données sur la façon dont les fans interagissent avec leur contenu et leur communauté, ce qui leur permet de se connecter plus directement pour offrir des places de concerts, des produits dérivés et d’autres choses.

« Nous voulons que tous les artistes aient les mêmes chances », a déclaré le patron d’UnitedMasters, Steve Stoute, à TechCrunch. « Actuellement, les artistes indépendants ont moins de chances de réussir et nous essayons de supprimer cette stigmatisation. Chaque artiste doit avoir accès à un directeur technique. Une partie de la valeur de ce qu’est aujourd’hui un manager pour un artiste doit être transférée à ce rôle », a-t-il précisé.

Cet investissement d’Apple dans UnitedMasters montre en tout cas un changement. Le groupe a plutôt l’habitude de faire une acquisition. Mais il est vrai qu’un rachat n’aurait pas réellement eu un intérêt ici.